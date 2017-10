Le P. Jaques Hamel, bientôt saint ?

Jacques Hamel

Un an après son assassinat, les manifestations organisées en mémoire du P. Jacques Hamel ont ravivé le désir de le voir déclaré saint rapidement. Les fidèles affluent pour se recueillir sur sa tombe ou prier dans «son» église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Sur le registre placé au fond de l’église, les demandes d’intercession se multiplient.

Comment expliquer un tel désir de voir ce prêtre, inconnu il y a deux ans, être reconnu comme saint ? Sans doute le fait que des terroristes se soient attaqués avec une rare violence à un prêtre âgé a-t-il frappé les esprits. «Bien que notre clergé soit vieillissant, pécheur, parfois au cœur de scandales, cet assassinat a révélé quelque chose de très fort au sujet de notre attachement au prêtre, homme de Dieu», explique Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

Il est frappant de voir que les saints sont toujours paradoxalement présentés comme des êtres humbles et rayonnants. Et n’est-ce pas ce qui caractérisait le P. Hamel ? Ses paroissiens le décrivent comme un homme doux, humble et attentif, doté d’une foi limpide. Lors de ses obsèques, le 2 août 2016, Mgr Lebrun témoignait : «Il ne m’appartient pas de déclarer martyr le père Jacques. Mais comment ne pas reconnaître la fécondité du sacrifice qu’il a vécu en union avec le sacrifice de Jésus qu’il célébrait fidèlement dans l’eucharistie ? Les paroles et les gestes nombreux de nos amis musulmans sont un pas considérable !»

Dès le 14 septembre, le pape François confortait l’archevêque sur ce chemin de béatification : «Mets la photo dans l’église et fais-le vénérer». Puis ce même jour, célébrant la messe avec la photo du père Hamel sur l’autel, le pape François dira dans son homélie : «Que lui, du Ciel, – parce que nous devons le prier, c’est un martyr ! Et les martyrs sont bienheureux, nous devons le prier – nous la douceur, la fraternité, la paix, et aussi le courage de dire la vérité : tuer au nom de Dieu est satanique.»

On ne voit pas toujours les saints quand ils sont parmi nous. Pourtant, ouverts à la grâce, ils illuminent le monde. Et c’est sans doute cela que demandent au père Hamel les nombreux fidèles qui viennent se recueillir à Saint-Étienne-du-Rouvray : qu’il porte notre monde dans ses prières.

Evelyne Montigny