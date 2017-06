Divorcés remariés : quels changements ?

Divorcés remariés

Sophie de Villeneuve : Vous étiez présent au synode de 2015 sur la famille au Vatican. Qu’est-ce qui a changé avec le pape François ?

P. B. : J’ai été expert au synode, j’ai travaillé avec les évêques, j’ai vu leur diversité. François est un pape dynamique, qui écoute. Il a beaucoup cité les deux synodes de 2014 et de 2015 dans son exhortation apostolique, en y ajoutant une parole supplémentaire, la sienne. Il dit souvent que le temps est supérieur à l’espace. Dans les familles, si les enfants et les parents s’opposent pour dominer des espaces, leur relation est vouée à l’échec, car les enfants ont toujours des espaces de liberté et d’opposition. La responsabilité des parents est de créer des processus qui permettent la transformation de l’enfant, mais aussi la leur. De même le pape, avec cette exhortation, a engagé un processus de changement dans l’Eglise. Et il faudra du temps, il le dit lui-même, pour assimiler ce qui est en question.

Ce qui change, c’est qu’il demande à l’Eglise de changer ?

P. B. : Ce qui change, c’est la largeur de vue sur les familles dans leur diversité. Que les familles soient séparées, recomposées, monoparentales, elles ont toujours à témoigner de l’Evangile, à l’annoncer, à être des disciples missionnaires. Et ceux qui les entourent, prêtres, célibataires ou personnes mariées, ont à faire en sorte que les familles puissent remplir leur mission.

Avant ce synode, on avait beaucoup parlé d’ouvrir aux divorcés remariés l’accès aux sacrements… Or l’interdiction n’a pas été levée…

P. B. : La question sacramentelle de l’accès à l’eucharistie et au sacrement de la pénitence a tout de même été ouverte. Mais le pape dit que ce n’est pas une question première. Les divorcés remariés, surtout quand ils sont loin de l’Eglise, ont un sentiment de malaise sur la manière dont l’Eglise les regarde. Mais leurs vraies questions aujourd’hui portent sur la manière d’éduquer des enfants dans une famille recomposée, et le pape traite d’abord ces questions. Ce qui change, c’est le regard qu’il porte sur ces personnes. Il leur dit que dans leur vie d’aujourd’hui elles sont appelées à faire le bien, à pratiquer les vertus, la patience en famille, le soin aux personnes âgées ou malades, l’attention aux voisins, aux collègues, à être créatives dans leur travail… C’est le premier message du pape. Certes il y a eu un gros problème dans leur vie, qui est aussi un gros problème pour l’Eglise. Car l’Eglise se doit de proposer l’idéal du sacrement de mariage, qui vient de Jésus-Christ. Avant le synode, certains théologiens proposaient d’appliquer à l’Eglise catholique ce que pratique l’Eglise orthodoxe qui permet, dans le cas d’une deuxième union, de revenir à la communion après un processus très précis, presque automatique. Le pape refuse tout automatisme. En revanche la porte peut s’ouvrir vers un accès aux sacrements. Quand on est dans une seconde union stable, qu’on a fait l’effort de pratiquer le bien, non pas le bien idéal mais le bien possible aujourd’hui, que l’on s’efforce de pratiquer en famille les vertus, de faire grandir les jeunes, de leur faire découvrir la foi, alors on a pu trouver la paix. Et le regard que le pape porte sur de telles personnes les aidera à se sentir intégrées dans l’Eglise. Mais il y aura sans doute des cas individuels, des personnes qui auront découvert que l’eucharistie est une nourriture divine dont elles ne peuvent se passer sans dépérir. Alors, dit le pape, dans la discrétion, avec la conscience que ce n’est pas la loi de l’Eglise, il peut être envisageable, au cours d’un pèlerinage ou de la célébration d’un événement familial, de s’approcher de la table eucharistique. A condition d’avoir pu s’en ouvrir à un prêtre et d’avoir cheminé dans un discernement qui mène au sacrement du pardon, car le sacrement de réconciliation et l’eucharistie sont deux sacrements indissociables. Le prêtre lui aussi, chargé du ministère de la réconciliation, devra discerner, en conscience et devant Dieu, si l’aide des sacrements, dans ce cas particulier, est légitime ou pas.

C’est donc à chacun de discerner dans sa vie personnelle si c’est possible ou non ?

P. B. : C’est à chacun de le discerner, en conscience, mais toujours avec l’aide d’un frère ou d’une sœur, un prêtre ou un baptisé laïc qui a reçu de Dieu une grâce particulière pour faire la lumière.

Comment avez-vous reçu cette petite ouverture ? Attendiez-vous davantage ? Avez-vous été déçu ? Ou est-ce pour vous un nouveau chemin ?

P. B. : Je ne m’attendais pas à cette réponse-là. J’ai entendu tout ce que les évêques avaient proposé. Je reconnais que le pape a écouté et entendu le synode. Beaucoup d’évêques attendaient un changement, mais aucun n’avaient imaginé que le changement se ferait de manière très réduite, car le pape a le très grand souci de ne pas provoquer de scandale, et de respecter l’idéal du mariage sacramentel. Mais quand une personne a une soif de l’eucharistie qui lui vient de Dieu, un chemin de discernement s’ouvre dans la vie de cette personne, et c’est une grâce qui vient de Dieu. Le pape lui-même reçoit de Dieu la grâce du discernement dans son ministère de communion en tant qu’évêque de Rome, et il s’efforce de la transmettre à tout le peuple chrétien dans sa diversité.

Même si cette ouverture est réduite, elle peut concerner de nombreuses personnes…

P. B. : Bien sûr. Mais il ne s’agit pas d’une voie automatique. On ne peut pas savoir au début du chemin ce qu’en sera le terme. En même temps, dit le pape, quand les enfants seront en âge de communier, cela aurait du sens, une fois ou l’autre, que les parents puissent les accompagner, sous la miséricorde de Dieu… Ce qu’il faudra remettre en question périodiquement, en demeurant toujours, dans le discernement, ouvert à la volonté de Dieu.

L’accès aux sacrements n’est donc pas acquis une fois pour toutes…

P. B. : Non. Le discernement est d’ailleurs une exigence qui concerne tous les fidèles. Il y a dans l’exhortation un passage où le pape, à la lumière de saint Paul et de sa première épître aux Corinthiens, dit que quand on s’approche du corps eucharistique, il faut s’examiner soi-même. Ceux qui accompagnent les divorcés remariés, et c’est mon cas, sont toujours appelés à se demander eux aussi s’ils sont dignes de s’approcher de l’eucharistie et s’ils acceptent le travail de la grâce dans leur vie aujourd’hui.

Cela vaut pour tout le monde, même pour ceux qui vivent des unions qui ne posent pas problème.

P. B. : Absolument. C’est une interrogation qui vient du Christ lui-même.