Qu'est-ce que les visites canoniques ?

Droit canon

Qu’est-ce qu’une visite canonique ?

Il s’agit d’une institution ancienne dans l’Église, dont on peut trouver les prémices dans les Lettres de saint Paul, visitant les communautés chrétiennes qu’il avait fondées dans le Bassin méditerranéen : tour à tour les encourageant et pointant les écueils rencontrés.

Ce terme générique désigne aujourd’hui « un instrument de caractère juridique et pastoral » qui permet aux responsables d’Église, et en premier lieu aux évêques, appelés à exercer un devoir de vigilance, d’accéder aux communautés soumises à leur juridiction « pour en vérifier la communion et la fin » (1).

Quels sont les différents types ?

La plus familière des fidèles est la visite pastorale : elle est menée par l’évêque dans son diocèse afin de lui permettre de connaître les laïcs et le clergé de son territoire, de renforcer les liens avec eux, de les encourager. C’est aussi, pour lui, une manière « d’évaluer l’efficacité des structures et des moyens » destinés à l’évangélisation (1).

Pour les religieux, on conserve plutôt le terme de visite canonique, mais l’objectif est sensiblement le même. Elle est menée par les responsables de l’ordre ou de l’institut concerné, par exemple l’abbé général d’une congrégation, visitant les abbayes rattachées à la maison mère, comme déjà au Moyen Âge.

Saint François y accordait une grande importance, à la fois pour « encourager spirituellement » ses frères et les « corriger » si nécessaire, recommandant au visiteur « tendresse et vigueur ». L’un de ses héritiers, Mgr José Rodríguez Carballo, lorsqu’il était ministre général des franciscains, soulignait en 2006 que la visite doit permettre de connaître « les conditions de vie des frères », de « promouvoir la formation initiale et continue », d’encourager leur « participation active aux activités de l’ordre, ce qui développe un sentiment d’appartenance », et de veiller à ce qu’ils « observent les prescriptions de nos lois et celles de l’Église ».

Du côté des religieux visités, « la perception générale est que les frères aiment beaucoup être écoutés et qu’ils y voient une occasion de réfléchir à voix haute sur eux-mêmes et sur ce qui est, à leur avis, vital », analyse le frère Marco Tasca, qui en a effectué un certain nombre comme ministre général de l’ordre des frères mineurs conventuels (2). Mais il relève aussi « une certaine lassitude à l’égard du système de visite codifié par les constitutions/statuts/directoires, qui apparaît vétuste » : « On a du mal à voir les fruits de la visite, la vie de la communauté reprenant plus ou moins comme avant ou avec des modifications insignifiantes. »

Qu’est-ce qu’une visite apostolique ?

À côté de ces visites « ordinaires », le Vatican peut demander une visite « extraordinaire », appelée alors visite apostolique, assurée par une autorité extérieure à la communauté. Cela arrive notamment lorsque Rome a reçu des plaintes pointant des dysfonctionnements, abus en tous genres ou dérives sectaires.

Un visiteur apostolique est alors désigné pour une mission temporaire. Le dicastère (équivalent d’un ministère) romain compétent va alors lui donner un décret, sorte de feuille de route indiquant les points précis auxquels être attentif.

Si c’est un diocèse, le visiteur est toujours un évêque ou archevêque émérite. Pour les communautés religieuses ou les associations de fidèles, il arrive aujourd’hui que deux visiteurs, un homme et une femme, soient nommés, comme ce fut le cas pour les sœurs de Bethléem.

Le visiteur a pour mission de rencontrer tous les membres de la communauté et de rédiger un rapport adressé à Rome dans lequel il proposera éventuellement des mesures disciplinaires (3). « La visite a pour vocation de favoriser une bonne intégration dans l’Église. Ce regard extérieur est très sain pour éviter à une communauté de se refermer sur elle-même. Et c’est aussi très important pour la liberté des personnes engagées », souligne le dominicain Loïc-Marie Le Bot, ancien doyen de la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Toulouse.

Quelles sont les bonnes conditions d’une telle visite ?

Il y a encore une dizaine d’années, les textes romains insistaient pour que les évêques sachent « accueillir le nouveau printemps que l’Esprit suscite de nos jours dans l’Église, en particulier grâce aux mouvements ecclésiaux et aux nouvelles communautés » (4). Aujourd’hui, Rome fait davantage appel à leur vigilance, tirant les leçons des dérives de certaines jeunes pousses. « Si tout le monde dit la même chose, c’est un indice que quelque chose est vicié. Une situation irénique en apparence va inquiéter plutôt que rassurer ! », remarque le Père Le Bot, qui a lui-même suivi plusieurs visites pour la Congrégation pour les instituts de vie consacrée, et a conduit en 2014 une enquête canonique sur l’association Points-Cœur à la demande de l’évêque de Toulon.

Dans tous les cas, une visite demande de la part du visiteur de savoir « mettre les membres de la communauté en confiance », souligne le Père Le Bot : « Les personnes sont souvent sur la défensive, alors que c’est précisément un moment où tous ont le droit de parler librement. » Rome envoie d’ailleurs à dessein une lettre pour inviter à s’ouvrir sans peur. Le droit canonique requiert ainsi des membres de l’institut visité « confiance à l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité (…). Nul n’a le droit de quelque manière que ce soit de les détourner de cette obligation (…). » (canon 628).

Quelle en est l’efficacité ?

Pour accompagner la réforme, le Vatican nommera dans certains cas un assistant religieux, qui n’aura pas de pouvoir de décision mais un simple rôle d’accompagnement et de conseil, ou un commissaire apostolique, qui, lui, remplacera le supérieur temporairement.

Dans les cas plus graves, comme pour les Légionnaires du Christ qui ont fait l’objet d’un dispositif exceptionnel en raison de l’ampleur des dérives, un délégué pontifical gouvernera l’institut et pourra en modifier les constitutions.

Aux yeux du Père Le Bot, ce qui est le plus complexe, c’est la mise en œuvre de la visite, qui n’a aucune garantie d’efficacité. « Lorsque des dysfonctionnements sont ancrés depuis des années, il faudra un long effort. Et les mesures prises ne porteront du fruit que si leurs destinataires sont convaincus de leur bien-fondé. Dans un climat de défiance, elles risquent de se perdre dans les sables… »

-----

(1) Directoire destiné aux évêques, Apostolorum Successores.

(2) « Visite canonique : notes de terrain », Conventus Semestrialis, Union des supérieurs généraux.

(3) Une visite canonique peut aussi donner lieu, parfois, à des sanctions. L’enquête canonique, elle, entre plutôt dans le champ du droit pénal (c. 1717-1719).

(4) Lettre de Benoît XVI pour l’Année sacerdotale de 2009.

Céline Hoyeau