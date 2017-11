L'Esprit saint, un guide ?

Une question à la foi

On dit que l'Esprit saint nous guide. Comment ? Le P. Patrick Goujon, jésuite, professeur au Centre Sèvres, répond aux questions de Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de croire.com, dans l'émission "Mille questions à la foi" sur Radio Notre-Dame . Il est l'auteur de Les conseils de l’Esprit, lire les lettres d’Ignace de Loyola (Lessius-Christus). Publié le 25 octobre 2017.

Sophie de Villeneuve : On dit que l’Esprit saint nous guide dans notre vie de tous les jours. Est-ce vrai ?

P. G. : Je l’espère. Cela peut sembler assez peu évident. Il est vrai que le plus souvent, dans la Bible, quand l’Esprit paraît, c’est dans l’obscurité. Je pense à Nicodème qui va trouver Jésus dans la nuit, et qui ne comprend pas tout de suite ce qu’il lui dit. Je crois fermement que l’Esprit nous guide, mais ce n’est pas évident.

Comment être guidé par l’Esprit ? Faut-il le lui demander ?

P. G. : Il est toujours bon de le lui demander, mais il y a d’autres moyens. Toute la tradition reconnaît que l’on peut se fier à la paix et à la joie que l’on éprouve dans certaines occasions. Ce n’est pas suffisant, mais c’est déjà un bon signe.

En lisant dans votre livre comment saint Ignace opérait, pour le « discernement » des esprits comme il disait, on voit que des périodes de consolation et des périodes de désolation se succèdent dans la vie spirituelle des personnes. Peut-on dire que l’Esprit est là dans les périodes de consolation ?

P. G. : Oui, l’Esprit est dans les périodes de consolation. Pour le dire simplement, la consolation, c’est l’expérience d’être affermi, de recevoir un peu plus d’assurance. Non l’assurance des entêtés, mais de celui qui se dit qu’il peut faire un pas de plus.

Peut-on avoir alors la certitude de ne pas se tromper ?

P. G. : On n’en est jamais sûr. Se tromper n’est pas si grave. En revanche cela donne la possibilité d’avancer. C’est capital, car celui qui n’avance pas recule déjà, disait Grégoire de Nysse au IVe siècle. Celui qui est paralysé ne vit plus. Ce que donne l’Esprit, c’est moins l’assurance de celui qui aurait vaincu tous ses doutes, que la possibilité d’avancer, modestement.

Pour avancer modestement « sous la lumière de l’Esprit », comme disait saint Ignace, faut-il quelqu’un qui nous conseille, qui nous éclaire sur nos décisions ou nos pensées hésitantes ?

P. G. : C’est toute la richesse que procurent les conversations entre croyants, entre chrétiens.

Ignace parlait beaucoup de la conversation…

P. G. : Sans aller jusqu’à trouver un « conseiller », on peut trouver de l’aide en conversant avec les autres chrétiens. La tradition chrétienne a accumulé un trésor de conseils, que les diverses traditions spirituelles mettent plus nettement au jour. On peut aller trouver des accompagnateurs spirituels, hommes ou femmes, religieux ou laïcs.

De quel ordre sont ces conseils ?

P. G. : Certains sont de simple bon sens, d’autres demandent une expérience un peu approfondie de la vie selon l’Esprit. Car on peut se tromper. Comme chrétiens, nous pouvons avoir la certitude que notre vie est orientée vers Dieu, et que Dieu, par l’Esprit, nous donne les moyens d’aller vers lui. C’est la première des assurances. Le conseiller spirituel est là pour aider celui qui vient le voir à repérer les moyens que Dieu lui donne, à lui. Chacun de nous peut trouver les moyens qui lui conviennent.

Cela signifie que l’Esprit s’adapte aux personnes ?

P. G. : Oui, vraiment. Ignace disait que le travail de l’Esprit, par son onction, est de descendre en chacun de nous. L’Esprit a l’humilité de venir en chacun de nous pour travailler.

Ignace avait le souci, avec les jeunes jésuites en particulier, de ne jamais décourager personne. C’est important ?

P. G. : C’est capital. Si vous découragez, vous enlevez la capacité d’avancer, vous êtes du côté de la mort. L’encouragement pour Ignace ne consiste pas à mentir en minimisant les difficultés d’une personne, il consiste à repérer ce qui est déjà solide en elle. La tromper sur ses fragilités serait terrible. L’encouragement consiste à dire : tu vis des difficultés, réelles, mais tu as des ressources.

Pourrait-on dire que le dynamisme d’une vie est une manière pour l’Esprit de se manifester ?

P. G. : Oui, cette façon de dire me plaît beaucoup. D’ailleurs, dans le Nouveau Testament, en grec, l’Esprit se manifeste par une force, un dynamisme. Il se manifeste à nous par le dynamisme de notre existence.

Vers quoi nous mène ce dynamisme, si c’est vraiment l’Esprit qui nous guide ?

P. G. : Il nous mène vers Dieu. Vers la volonté de Dieu que l’humanité tout entière se rassemble, se réconcilie. Il nous conduit vers la foi, vers l’espérance, vers la charité, ce qui est le signe que nous marchons dans la bonne direction.

Il y a des dynamismes qui nous mènent ailleurs ?

P. G. : Non, certains dynamismes, très forts, peuvent nous porter à l’avarice par exemple, à la volonté de posséder, de dominer autrui. Ces dynamismes-là sont tout aussi puissants. Ce n’est pas la réalisation de grandes choses qui signale que l’on va vers Dieu, mais la réalisation de ce que l’Evangile dit cohérent avec la réalisation du Royaume.

Mais entre un dynamisme guidé par l’Esprit et le dynamisme de l’ambition, qui n’est pas d’ailleurs en soi forcément mauvais, de l’envie de réussir, de posséder ou de dominer, comment faire la part des choses, entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas ?

P. G. : Il y a des choses qui tombent sous le sens : il est mauvais de vouloir voler les biens de son prochain, par exemple. Tout le monde le sait, cela arrive néanmoins fréquemment. Ensuite, rien de ce que je fais avec l’Esprit du Seigneur ne peut se faire contre autrui ni contre moi, ni contre Dieu. Il y a là un énorme travail de vérification et de vérité à faire sur soi-même et ses motivations, qui demande un temps de recul que l’accompagnement spirituel peut favoriser. On ne peut pas mener une vie selon l’Esprit sans prendre du recul par rapport à sa propre vie.

Comment vérifier que ce l’on vit est bien ou non ?

P. G. : Bien sûr, on peut toujours se mentir, mais un premier moyen est de se parler à soi-même, de se dire ce qu’on a fait. Et de se demander si cela correspond à ce que j’ai choisi, si j’ai dévié par rapport à mes choix… Et puis d’en parler à autrui, un frère chrétien, une personne expérimentée, ou tout simplement qui a un sens évangélique et pourra questionner : Tu es sûr que tu vas dans la bonne direction ? Il s’agit de mettre au jour la vérité, qui vient à la lumière. Ce que l’on peut faire dans le dialogue fraternel.

La vie selon l’Esprit rend-elle plus heureux ?

P. G. : Je préfère dire que c’est un chemin qui permet de traverser des obstacles. La quête du bonheur est légitime, mais elle entretient parfois l’illusion que nos vies peuvent réaliser notre bonheur, alors que souvent elles sont confrontées à bien des encombrements, des difficultés, parfois même des tragédies. Le signe que je vis avec l’Esprit, c’est que cela ne me désespère pas, que je continue d’avancer et que je trouve ma place.

Donc la vie selon l’Esprit n’enlève pas les obstacles ?

P. G. : Libéré de l’esclavage en Egypte, le peuple d’Israël marche dans la nuit et récrimine parce qu’il n’a plus d’oignons ! Pourtant, il est conduit par l’Esprit, et la Terre promise est donnée.

Cela donne le dynamisme de continuer ?

P. G. : Le dynamisme de continuer, et l’essentiel : le dynamisme de la conversion. Chacun de nous, même avec la meilleure volonté possible, sait qu’il n’atteint jamais pleinement la vérité.