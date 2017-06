Les célébrations de l'Apocalypse

étape 2 :

Il faut une main pour écrire ! Une communauté n’écrit pas : elle favorise la mémoire ; elle apprend à respecter nuances et complexités de l’expérience vécue. Mais à un moment donné, quelqu’un doit prendre la responsabilité d’écrire. Le premier symbole de l’humain, c’est le langage. La parole n’est pas seulement nécessaire pour communiquer ; elle l’est pour vivre. L’homme est un "parlêtre", disait Jacques Lacan. Martin Heidegger compare le langage à "la demeure de l’être". Même les mal-entendants et les personnes handicapées de la parole bénéficient du moyen de communication rendu possible par le langage gestuel. Les développements de la sémiologie, sous l’impulsion de Ferdinand de Saussure, l’ont bien mis en valeur : dans le monde humain, tout parle ou peut parler.

Nul livre plus que l’Apocalypse ne célèbre en ce sens le langage comme capacité de symboliser l’humain dans le monde et dans l’histoire. Il est un réservoir inépuisable de symboles et d’images qui expriment la vie spirituelle du corps. C’est ce qui fait pour une bonne part la difficulté du livre, mais aussi son intérêt.

Célébrant la symbolique, l’Apocalypse célèbre l’interprétation. Elle suscite la question, comme déjà l’Apocalyptique du Livre de Daniel par exemple, la question : "Qu’est-ce que cela veut dire?" Quand le lecteur se la pose, l’auteur atteint son but. Il veut faire entrer dans la question herméneutique. Le sens d’un symbole dépend des autres symboles employés. Là encore, il faut les éclairer les uns par les autres.

Pour ce faire, relever les figures de style est indispensable. Les deux figures principales, utilisées par l’Apocalypse: l’oxymore et l’hyperbole, font en effet comprendre qu’un auteur veuille susciter l’étonnement. L’oxymore met ensemble des réalités au premier abord incompatibles. "La vision du livre roulé et scellé de sept sceaux, d’un ange et de l’agneau égorgé" (Apocalypse 5) met en scène un agneau à sept cornes (v. 6). L’insolite de la description provient de détails qui s’excluent : un agneau à cornes ! L’image contient le principe de son dépassement et de son interprétation. Et ainsi de suite : il revient à cet agneau d’ouvrir le livre ! Comment, sinon à condition de comprendre que l’agneau symbolise le Christ mort et ressuscité. Un des autres oxymores les plus fameux survient en Apocalypse 7,14, avec la symbolique du blanchiment des robes dans le sang de l’Agneau en question. Il faut passer au plan d’une interprétation pour lever le caractère incongru de l’expression.

Il en va de même pour l’hyperbole. Elle parcourt beaucoup de descriptions, les principales étant sans doute celles d’Apocalypse 21,9-27, à propos de la ville au rempart de douze mille stades, soit deux mille cinq cents kilomètres de long, et de cent quarante-quatre coudées, soit cent soixante mètres de large (21,16-17), sans parler des pierres précieuses qui en constituent le matériau de construction (21,18-21). Il s’agit d’une ville sans prix et aux dimensions imprenables. À la fragilité du verre !

Une célébration liturgique de la liturgie

Autant les symboles concernent les visions, autant la liturgie concerne les acclamations qui ponctuent souvent les visions. Cette alternance caractérise le style de l’auteur. Elle donne à son livre un caractère liturgique marqué. Les versets liturgiques sont destinés à faire entrer à la fois dans l’expérience du visionnaire et dans l’interprétation des symboles.

Le texte ne parle pas de la liturgie ; il n’en traite pas. Il n’en fait pas l’objet d’un discours ou de rubriques. Il est liturgique. Il est, à différents seuils, liturgie en acte. Il ne dit pas ce qu’il fait : il fait ce qu’il dit ! À ce titre, il est mystagogique : il fait entrer dans le mystère pour aider à le comprendre de l’intérieur, autant qu’il puisse l’être. Car il respecte le mystère de Dieu plus encore que le mystère du mal. La liturgie en question, jamais décrite, contrôle grâce à la parole les fastes auxquels elle pourrait prêter. C’est une liturgie à même la vie personnelle et communautaire. Elle communique à cette vie son caractère liturgique.

L’homme et la femme créés, l’assemblée en prière servent d’intendants au Créateur dans la gestion de la création. Cet héritage biblique se trouve ressaisi par le Christ dans l’Église de telle sorte que l’existence individuelle et collective s’en trouve tout entière liturgique. Ceux et celles qui croient en Jésus Christ mènent une vie sacerdotale, à forte tonalité eucharistique.

Le triomphe de l’Apocalyptique

Aucun livre ne parle en ces termes de la révélation. Il met en œuvre l’Apocalyptique comme "clé de voûte du rapport entre l’Ancien et le Nouveau Testament" (P. Beauchamp). Il ne cesse en effet d’articuler en Dieu, dans le Christ et donc pour nous, en notre faveur, l’Alpha et l’O(méga), le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin (Apocalypse 1,8 ; 22,13). En ce sens, le voyant est un sage (cf. Daniel 1,17). Pas d’Apocalypse sans Sagesse ! Pas de Sagesse sans "révélation" de ce qu’il convient de vivre en fonction du discernement opéré. La Sa-gesse s’occupe du commencement : de la création, de l’origine. L’Apocalypse, du jugement : de la fin. Le rapport entre les deux fait sens. Il empêche d’envisager l’Apocalypse comme une débauche de catastrophes . Son message final dit même le contraire : "De katathèma, il n’y en aura plus !" Ce que l’on pourrait rendre par : "Plus de catastrophes !" Place exclusive à un contenu d’espérance.

Le livre de l’Apocalypse articule donc la réalité du jugement selon ses deux composantes : de condamnation à l’égard du péché et de salut à l’égard du pécheur. C’est ce qui nous vaut, dans l’unique septénaire des sept sceaux, l’articulation entre les sept trompettes et les sept coupes. Tel est à mes yeux le secret de cette composition complexe, pour ne pas dire sophistiquée. La vengeance de Dieu consiste à dénoncer le mal et son cortège de destructions en le condamnant, pour en délivrer l’humanité à sauver sans cesse. La cohérence du dessein créateur de Dieu est à ce prix. Le triomphe de l’Apocalyptique, c’est la célébration du combat spirituel tant que dure l’histoire. Le mal est vaincu mais il continue à faire des ravages. Il reste opérant. Le salut doit être reçu dans une foi vive. Le bestiaire symbolise ce combat contre les forces du mal récurrentes. L’humanité devient infra-animale en se détruisant. Elle s’humanise en accueillant le Don de Dieu dans le Christ. En ce sens, comment le livre pourrait-il se conclure autrement que sur une promesse et que sur écho dans une acclamation liturgique :

"Oui, je viens vite !" "Amen ! Viens, Seigneur Jésus !" (Apocalypse 22,20)

L’ultime verset module une invitation liturgique, inscrite dans l’expérience vécue, ouverte à tous : "La grâce du Seigneur Jésus avec tous !" (22,21).