Prier aux intentions du Pape en juillet

En Eglise

Cette intention, précédés d’un préambule, peut être lue à la fin de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François nous propose ce mois-ci : «En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci».

Intention de prière pour le monde. Prions pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.

Ils sont autour de nous, enfants, amis, collègues de travail. Ils nous voient vivre et savent notre foi. Que notre prière et notre action à leurs côtés soient pour eux l’occasion de découvrir la source de notre énergie : Jésus Christ Ressuscité. Que nous sachions les porter dans notre prière ! Que notre Eglise soit accueillante et joyeuse, et leur donne envie d’en faire partie !

MÉDITATION

Nous vous proposons deux méditations, l’une de St Paul et l’autre d’Élisabeth Leseur, qui nous disent la force de la prière pour nos frères et soeurs qui sont éloignés de la foi.

‟Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes... Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.”

Première lettre de St Paul à Timothée 2, 1-4

‟Beaucoup causé et discuté avec de chers amis qui ne croient pas. J’aime plus que d’autres ces êtres que la lumière divine n’éclaire pas ou plutôt qu’elle éclaire d’une façon que nous ignorons, pauvres petits esprits que nous sommes. Il y a un voile entre de telles âmes et Dieu, un voile qui laisse seulement passer quelques rayons d’amour et de beauté. Dieu seul peut, de son geste divin, écarter ce voile ; alors la vraie vie commencera pour ces âmes.

Et moi, qui vaux si peu pourtant, je crois à la puissance des prières que je fais sans cesse pour ces âmes chères. J’y crois, parce que Dieu « est » et qu’il est « le Père ». J’y crois parce que je crois à cette loi mystérieuse et divine que nous appelons la Communion des saints. Je sais que pas un cri, pas un désir, pas un appel ne se perd en sortant des profondeurs de notre âme, mais qu’il va vers Dieu et, par lui, à ceux qui l’ont inspiré.

Je sais que Dieu accomplit seul le travail intime de la transformation de l’âme humaine, et que nous ne pouvons que lui montrer ceux que nous aimons en lui disant : « Seigneur, faites qu’ils vivent ! »”

Élisabeth Leseur

Marie-Dominique - Réseau Mondial de Prière